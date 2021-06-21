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Георгий Вашадзе

Оппозиционные депутаты предлагают продлить налоговые льготы

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (495)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210621/252077299/Oppozitsionnye-deputaty-predlagayut-prodlit-srok-nalogovykh-lgot.html

Работодатель должен иметь право не выплачивать в бюджет удержанный и подлежащий уплате подоходный налог с заработной платы работника до 750 лари, считают депутаты

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Оппозиционные депутаты Георгий Вашадзе и Паата Манджгаладзе ( партия "Стратегия Агмашенебели") выступили с законодательной инициативой продлить определенной категории граждан освобождение от уплаты подоходного налога в связи с пандемией коронавируса.

По решению правительства Грузии, граждане с зарплатой до 1,5 тысячи лари освобождены от подоходного налога на 750 лари в период с декабря 2020-го по май 2021 года.

Вид на город Тбилиси - Метехский мост, набережная, река Кура, Мтацминда
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Соответствующие поправки оппозиционных политиков в "Налоговый кодекс" рассмотрят на заседании бюро 21 июня. В частности, согласно поправкам, срок действия налоговой льготы предлагается продлить на полгода.

Как считают оппозиционные депутаты, работодатель должен иметь право не выплачивать в бюджет удержанный и подлежащий уплате подоходный налог с заработной платы работника до 750 лари, если заработная плата, полученная этим работником от того же работодателя в течение одного календарного месяца не превышает 1 500 лари.

Работодатели смогут в течение шести месяцев, начиная с июня, не вносить в бюджет подоходный налог с зарплат до 750 лари.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (495)
Теги:
налоги, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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