Оппозиционные депутаты предлагают продлить налоговые льготы

Работодатель должен иметь право не выплачивать в бюджет удержанный и подлежащий уплате подоходный налог с заработной платы работника до 750 лари, считают депутаты

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Оппозиционные депутаты Георгий Вашадзе и Паата Манджгаладзе ( партия "Стратегия Агмашенебели") выступили с законодательной инициативой продлить определенной категории граждан освобождение от уплаты подоходного налога в связи с пандемией коронавируса.

По решению правительства Грузии, граждане с зарплатой до 1,5 тысячи лари освобождены от подоходного налога на 750 лари в период с декабря 2020-го по май 2021 года.

Соответствующие поправки оппозиционных политиков в "Налоговый кодекс" рассмотрят на заседании бюро 21 июня. В частности, согласно поправкам, срок действия налоговой льготы предлагается продлить на полгода.

Как считают оппозиционные депутаты, работодатель должен иметь право не выплачивать в бюджет удержанный и подлежащий уплате подоходный налог с заработной платы работника до 750 лари, если заработная плата, полученная этим работником от того же работодателя в течение одного календарного месяца не превышает 1 500 лари.

Работодатели смогут в течение шести месяцев, начиная с июня, не вносить в бюджет подоходный налог с зарплат до 750 лари.

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