Когда снимут ограничение на передвижение в Грузии? – ожидания специалистов

Главный инфекционист страны Тенгиз Церцвадзе не исключает, что эпидситуация в Грузии позволит снять масочный режим в "комендантский час" уже в июне

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Ограничение на передвижение в Грузии, предположительно, снимут уже в июне, если в стране сохранится динамика снижения новых случаев коронавируса, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

Главный инфекционист Грузии пока не оценивает эпидситуацию страны как стабильную.

"Люди скучают по нормальной жизни, спортивным и культурным мероприятиям, встрече с друзьями, поэтому и сокращаются ограничения. Единственным ограничением остается "комендантский час" и то короткий. Рассматривается и его снятие. Это определенно зависит от динамики эпидситуации. Снятие ограничения предполагается в этом месяце, если эпидемиологическая динамика даст нам такую возможность", – заявил Церцвадзе.

По его словам, рассматривается и вопрос смягчения правила ношения масок в открытом пространстве. Церцвадзе отметил, что маски – это единственное средство защиты от инфицирования.

"Прошедший месяц показал, что те люди, которые носили маски, практически не инфицировались. Рассматривается и снятие масок, но только в открытом пространстве. Лично я поддержал бы снятие необходимости ношения масок в открытом пространстве, но ни в коем случае не в закрытом пространстве", – пояснил Церцвадзе.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране уже долгое время действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и в закрытых общественных пространствах, а также запрет на ночное передвижение.

"Комендантский час" в Грузии введен в марте 2020 года, летом он был отменен, однако после ухудшения эпидситуации он был вновь введен в ноябре. Более полугода это ограничение действовало с 21:00 до 05:00, в мае его начало было перенесено на 23:00, а с первого июня "комендантский час" действует до четырех утра.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (651,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (примерно 3,3 тысячи долларов) – с юридического.

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