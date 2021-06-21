Грузия получила десять тысяч флаконов препарата "ремдесивир"

"Ремдесивир" на данный момент считается одним из самых эффективных средств при лечении коронавируса. В Грузии он уже опробован на практике

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Десять тысяч флаконов препарата "ремдесивир", которые Грузия получила в дар от США, уже доставлены в Тбилиси, сообщил журналистам глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

Стоимость полученной из США партии "ремдесивира" составляет четыре миллионов долларов. По словам Церцвадзе, данный препарат серьезно поможет врачам в лечении инфицированных коронавирусом пациентов.

"Мы получили из Америки большую помощь, очень серьезную помощь. В виде исключения, в качестве одноразовой донации Грузия бесплатно получила десять тысяч флаконов "ремдесивира", – заявил Церцвадзе.

Кстати, Церцвадзе был одним из первых инфицированных в Грузии пациентов, который лечился именно "ремдесивиром".

Еще в начале мая в Грузии заговорили о дефиците препарата "ремдесивир". Ранее Грузия закупила его в Индии, но из-за создавшегося в этой стране сложного положения, в качестве поставщика она больше не рассматривается.

Затем Грузия обратилась к компании-производителю Gilead. Как отметил Церцвадзе, Грузия получила на этот раз не индийский дженерик "ремдесивира" (дженерик – препарат, который копирует оригинальный – ред.), а сам бренд – препарат американского, оригинального производства.

Ремдесивир является новым противовирусным препаратом в классе нуклеотидных аналогов. США 1 мая 2020 выдало в упрощенном порядке разрешение для экстренного использования ремдесивира для лечения COVID-19 в США. Препарат был первоначально создан и разработан Gilead Sciences в 2009 году для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса (RSV). Он не работал против гепатита C или RSV, но затем был перепрофилирован и изучен в качестве потенциального лечения болезни, вызванной вирусом Эбола, и вирусных инфекций Марбург.

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