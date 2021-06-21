Наука везде: в Грузии запущен проект "Календарь науки-2021"

В рамках проекта министерства образования и науки Грузии в течение года планируются разнообразные мероприятия, конкурсы, конференции, мастер-классы и публичные лекции

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Новый проект "Календарь науки-2021", цель которого поддержать и популяризировать науку, запускается в Грузии.

Как говорится в сообщении министерства образования и науки Грузии, проект, слоган которого Undique scientia est (наука везде), призван представить науку, как часть повседневной жизни всех слоев общества и популяризировать ее в обществе.

В реализации проекта "Календарь науки-2021" участвуют научно-исследовательские институты, университеты, а также художественные вузы, люди, работающие в сфере образования и науки, молодые ученые.

В рамках проекта запланированы многочисленные познавательные и развлекательные мероприятия. Цикл мероприятий продлится до конца года.

Также 10 ноября в Грузии отметят Международный день науки. Планируется проведение конкурсов, среди них викиконкурс по картвелологии, а также конкурс "Грузинская наука в Википедии" и другие. Планируются и мастер-классы, конференции, цикл мероприятий и публичных лекций на тему Черного моря.

Помимо этого, в 2021 году в Кутаисском международном университете пройдет Ночь европейских исследователей.

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