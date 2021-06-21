Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 260

За последние 24 часа от коронавируса скончались 15 человек, из ковид-клиник страны выписаны 834 пациента, а с начала пандемии вылечились 345 582

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 260. Скончались 15 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 359 141 случай заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 834 человека, с начала пандемии вылечились 345 582 пациента. Скончались 5 175.

За сутки сделано 11 059 тестов, в том числе 5 205 на антиген и 5 854 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,35%, за последние 14 дней – 2,45%, за последние семь дней – 2,62%.

Прививки сделали 234 410 человек, в том числе за последние сутки – 922.

В карантине в данное время находятся 37 человек, в стационарах – 2 819, в ковид-гостиницах – 590.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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