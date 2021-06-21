Новый руководитель обещает дать больше свободы детям в пансионе Ниноцминда

Годами закрытый для постороннего глаза пансион будет открыт, в том числе для Народного защитника Грузии и ее аппарата

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. У детей в пансионе Ниноцминда на юге Грузии (регион Самцхе-Джавахети) обязательно будет больше свободы, заявил телеканалу "Имеди" новый руководитель детского пансиона владыка Яков.

Внимание широкой общественности и государственных структур пансион для детей в Ниноцминда, находящийся под патронажем Патриархии, привлек к себе после заявления Народного защитника о жестокости в отношении детей в пансионе, и о том, что ее представителей не пускают в заведение. На основе этого заявления МВД Грузии начало следствие.

В начале июня Тбилисский городской суд удовлетворил исковые требования НПО "Партнерство за права человека" (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних.

"У них больше не будет таких ограждений. Они увидят, что происходит вокруг, а когда им исполнится 18 лет, церковь приобретет и построит им дома", – сказал владыка.

Он также рассказал о том, почему его выбрали новым управляющим пансионом Ниноцминда.

"Я не переношу притеснения детей... Вообще не терплю чьего-либо угнетения и могу принять решение. И потом, если я зайду куда-нибудь и мне представят идеальную ситуацию, я всегда угадаю у кого какие проблемы", – сказал преподобный Яков.

На прошлой неделе владыка Яков сменил преподобного Спиридона на должности руководителя пансиона. Первое, что он сделал, произвел кадровую чистку в заведении, оставив на работе половину из 40 работающих там сотрудников. К этому времени выведена и часть детей из пансионата.

Кроме того, владыка Яков наладил отношения в омбудсменом. На прошлой неделе он встретился с Народным защитником Нино Ломджария и обещал ей открыть двери пансионата для мониторинга ситуации, чего она и ее аппарат были лишены при владыке Спиридоне.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.