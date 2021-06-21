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Медики в полевом госпитале на блокпосту на въезде в Тбилиси со стороны Мцхета. В Грузии введен карантин и комендантский час из-за коронавируса

Главное о COVID-19 на 21 июня в Грузии: случаи инфицирования сократились

photo : Irakli Garibashvili / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (439)
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Sputnik Грузия
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Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 11 059 тестов на коронавирус и выявлено 260 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Эпидемиоологи объясняют сокращение числа выявленных инфицированных менее интенсивным тестированием в выходные - в будние дни специалисты тестируют по 40-45 тысяч человек за сутки.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 20 июня составляет 2,35%, за две недели – 2,45%, за семь дней – 2,62%.

Из 260 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 166. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария – 18
  • Имерети – 17
  • Квемо Картли – 14
  • Шида Картли – 9
  • Гурия – 0
  • Самегрело - Земо Сванети – 7
  • Кахети – 16
  • Мцхета-Мтианети – 5
  • Самцхе-Джавахети – 7
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1.

На данный момент в Грузии 8 358 активных случаев, из них 2 819 нуждаются в стационарном лечении, 590 человека находятся в ковид-гостиницах, 4 949 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 683 пациентов тяжелое, 178 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (439)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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