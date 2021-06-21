Выдача школьных аттестатов начинается в Грузии с 21 июня

Аттестаты выпускники грузинских школ могут получить как в электронном, так и материальном виде и оба будут иметь одинаковую юридическую силу

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Агентство развития государственных сервисов Грузии с 21 июня начало выдачу школьных аттестатов, сообщается на сайте ведомства.

Абитуриенты могут сделать заявку на получение аттестата без предварительного резервирования визита в Домах юстиции, общественных центрах или филиалах Агентства развития госсервисов.

Заявки на аттестаты принимаются до 31 декабря включительно.

Получить аттестат можно как в электронном виде, так и материальном. Получить документ бесплатно выпускники школ могут на десятый день после подачи заявки. В более сжатые сроки сервис платный. Так, чтобы получить документ за один день, нужно заплатить 50 лари (15 долларов), за два дня – 40 лари (12 долларов), за три дня – 30 лари (9 долларов), за пять дней – 20 лари (6 долларов).

Что касается электронного аттестата, то в Агентстве развития госсервисов отмечают, что он является копией документа-оригинала с одинаковой юридической силой. После того, как материальный аттестат будет готов, при желании его обладатель сможет в любое время и с любого места скачать электронный аттестат с портала my.gov.ge и использовать его. Для этого ему понадобятся код и номер заявления, которые ему выдадут во время сдачи заявления. Выпускники могут пользоваться электронными аттестатами в независимости от того, вынесут они материальный аттестат или нет.

В этом году последний звонок прозвенел в Грузии 20 мая для 38 650 выпускников. Из них на Единые национальные экзамены зарегистрировались 38,4 тысячи абитуриентов. Экзамены будут проходить в 25 центрах в основных городах Грузии.

Единые национальные экзамены начнутся 1 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе.

Для того, чтобы стать студентом, следует сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору – литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.

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