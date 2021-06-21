Грузия продолжает выводить своих миротворцев из Афганистана

Первый поток 32-го батальона третьей пехотной бригады прибыл на Родину. Грузинских миротворцев встречали в Тбилисском международном аэропорту с почестями

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Последнее грузинское подразделение миротворцев будет поэтапно выведено из Афганистана, сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, в которой участвуют и грузинские военные, завершится в сентябре текущего года. Грузинские подразделения покидают Афганистан по согласованному графику. После полного возвращения подразделения участие Сил обороны Грузии в миссии "Решительная поддержка" под эгидой НАТО в Афганистане завершится.

С грузинской стороны в миссии участвуют 872 военных. Они дислоцированы на авиационной базе Баграм в Кабуле и Мазари-Шариф.

Первый поток 32-го батальона третьей пехотной бригады прибыл в Грузию. В Тбилисском международном аэропорту грузинских миротворцев встречали командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили и командующий Западными войсками, бригадный генерал Коба Григолия. Они поблагодарили миротворцев за их вклад в глобальную безопасность в рамках Миссии и поздравили их с мирным возвращением на родину, сообщает пресс-служба Минобороны.

Батальон полгода выполнял свою миссию на авиабазе Баграм под американским командованием.

Грузинские миротворцы принимают участие в миротворческой миссии НАТО в Афганистане с 2004 года. С 2015 эта миссия была объявлена небоевой и получила название "Решительная поддержка".

В период участия Грузии в миссии в Афганистане, службу там проходили более 20 тысяч военных Грузии. За это время в Афганистане погибли 32 военных, а несколько сотен получили ранения разной тяжести.

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