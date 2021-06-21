15:40 21 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7754
  • 100 RUB4.3879
  • USD3.1681
Поиск
Возвращение грузинских военнослужащих из Афганистана

Грузия продолжает выводить своих миротворцев из Афганистана

photo : press-service of the Ministry of Defence of Georgia
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Оборона Грузии (192)
32 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/15/252082418.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210621/252082505/Gruziya-prodolzhaet-vyvodit-mirotvortsev-iz-Afganistana.html

Первый поток 32-го батальона третьей пехотной бригады прибыл на Родину. Грузинских миротворцев встречали в Тбилисском международном аэропорту с почестями

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Последнее грузинское подразделение миротворцев будет поэтапно выведено из Афганистана, сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, в которой участвуют и грузинские военные, завершится в сентябре текущего года. Грузинские подразделения покидают Афганистан по согласованному графику. После полного возвращения подразделения участие Сил обороны Грузии в миссии "Решительная поддержка" под эгидой НАТО в Афганистане завершится.

Грузинские миротворцы вернулись из Афганистана
photo: courtesy of Ministry of Defense of Georgia
Грузинские миротворцы вернулись на родину из Афганистана

С грузинской стороны в миссии участвуют 872 военных. Они дислоцированы на авиационной базе Баграм в Кабуле и Мазари-Шариф.

Первый поток 32-го батальона третьей пехотной бригады прибыл в Грузию. В Тбилисском международном аэропорту грузинских миротворцев встречали командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили и командующий Западными войсками, бригадный генерал Коба Григолия. Они поблагодарили миротворцев за их вклад в глобальную безопасность в рамках Миссии и поздравили их с мирным возвращением на родину, сообщает пресс-служба Минобороны.

Батальон полгода выполнял свою миссию на авиабазе Баграм под американским командованием.

Грузинские миротворцы принимают участие в миротворческой миссии НАТО в Афганистане с 2004 года. С 2015 эта миссия была объявлена небоевой и получила название "Решительная поддержка".

В период участия Грузии в миссии в Афганистане, службу там проходили более 20 тысяч военных Грузии. За это время в Афганистане погибли 32 военных, а несколько сотен получили ранения разной тяжести. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Оборона Грузии (192)
Теги:
Афганистан, оборона, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Туристический сезон на Черном море в Аджарии - шоу воздушных змеев
Новый сезон отдыха на Черном море – как туристы развлекаются в Батуми
Разгон акции в Батуми: местные жители вступили в стычку с полицией - видео
Разгон акции в Батуми: местные жители вступили в стычку с полицией - видео
Численность населения в странах бывшего СССР
Численность населения в странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться