Жители Бобоквати сорвали заседание Верховного Совета Аджарии

Акции протеста жители приморского поселка начали после того, как земли, которые они обрабатывали годами, вынесли на аукцион

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Жители села Бобоквати сорвали заседание Верховного Совета Аджарии - ворвавшись в зал, они требовали вернуть им принадлежащие им земли, сообщает Аджарское телевидение.

Жители приморского поселка заявили, что пришли сюда, чтобы лично задать вопросы министру экономики и финансов автономной республики Джабе Путкарадзе.

Жители Бобоквати решили прибегнуть к протесту после того, как правительство Аджарской автономной республики вынесло на аукцион часть земельных участков Кобулетского района. Протестующие утверждают, что эти земли принадлежит им и в 2004 году была незаконно конфискованы государством. В знак протеста местные жители в субботу, 19 июня, перекрыли железную дорогу Батуми-Тбилиси, после чего в дело вмешалась полиция. Правоохранители задержали четырех человек.

После того, как председатель Верховного Совета пояснил присутствующим, что задать вопрос министру, согласно регламенту, могут лишь депутаты, в зале обстановка накалилась.

Протестующие попросили задать вопросы министру главу комитета по правам человека Цотне Ананидзе. Однако остались недовольны - депутат задал не все вопросы, на которые они хотели получить ответ.

Спикеру пришлось объявить перерыв.

Жители Бобоквати не собираются прекращать протестные акции и требуют привлечения к делу дипломатов.

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