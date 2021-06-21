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Екатерина Тикарадзе

Грузия внедряет социальный кодекс – что он подразумевает?

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210621/252085674/Gruziya-vnedryaet-sotsialnyy-kodeks--chto-on-podrazumevaet.html

Работа над социальным кодексом Грузии уже началась, и в ней наряду с грузинскими экспертами принимают участие и зарубежные специалисты

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Проект социального кодекса Грузии презентовала в понедельник министр по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, социальный кодекс – это достояние и ценность европейского государства. Он был основан несколько веков назад в Германии, после чего распространился в других европейских государствах.

Екатерина Тикарадзе
photo: Ministry of IDPs, Labor, Health and Social Affairs / FB
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"Мы начали комплексную работу над кодексом. Сегодня сделана не только заявка, но и начаты конкретные действия. У нас есть надежный партнер в лице ЕС, также в работу активно включены Франция, Германия, Чехия, Словакия. К этому процессу подключается и парламент", - заявила Тикарадзе.

Переломным моментом в развитии страны назвал председатель парламента Грузии Каха Кучава разрабатываемый социальный кодекс. По его словам, парламент включится в процесс работы над социальным проектом с первого дня.

"Я хочу сказать большое спасибо министру здравоохранения за эту важную инициативу, к которой парламент подключится с первого дня. Это действительно переломный момент в развитии нашей страны и решения тех вопросов, которые действительно нужны нашему обществу", - заявил Кучава.

Социальный кодекс определяет нормы социального обеспечения и устанавливает минимальный уровень социальной помощи в таких областях, как медицинское лечение, пособия по болезни, безработице, старости, в связи с трудовым увечьем, содержанием семьи, материнством, инвалидностью, потерей кормильца и так далее.

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© photo: Sputnik / Sergey Venyavskiy
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28 апреля, на пленарном заседании парламента министр здравоохранения Грузии Екатерине Тикарадзе рассказала о создании социального кодекса и заявила, что в Грузии будет проведена масштабная социальная реформа, основанная на успешном опыте передовых стран.

По словам министра, существующие социальные и медицинские услуги обширны, но фрагментированы и недостаточны.

На данный момент специалисты продолжают изучать грузинские и европейские социальные системы, чтобы разработать социальный кодекс Грузии. Социальный кодекс должен стать правовой гарантией удовлетворения потребностей на всех этапах жизни человека.

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Теги:
Минздрав, Грузия

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