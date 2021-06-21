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Депутаты парламента Грузии от правящей партии Грузинская мечта

Поправки провалились: пенсионеры продолжат получать кредиты в одном банке

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (362)
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По вопросу пенсионной реформы власти создали специальную рабочую группу, которая должна решить вопросы по условиям выдачи пенсионерам кредитов

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Бюджетно-финансовый комитет не поддержал внесение поправок в закон "о государственной пенсии", инициированных фракцией "Группа реформ Шарля Мишеля".

По словам лидера фракции Георгия Вашадзе, законопроект предусматривает отмену монополии на выдачу пенсий, отсутствие исключительного права на пенсионные услуги и в условиях свободной конкуренции автоматическое снижение процентной ставки по пенсионному кредиту. На сегодняшний день все пенсионеры получают пенсию в банке Liberty, там же они могут взять кредит.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Наша инициатива - изменить одну статью в законе, чтобы пенсионер имел свободу выбора и чтобы государство не обязывало его брать пенсионный кредит в одном конкретном банковском учреждении", - сказал Георгий Вашадзе.

Председатель финансово-бюджетного комитета Ираклий Ковзадзе в ответ заявил, что уже создана рабочая группа по пенсионным вопросам, куда входит и спикер парламента.

"В группу входят все ведомства: Нацбанк, Минфин, Минздрав, где, я думаю, будут принципиальные решения и по процентной ставке, и по новому контракту, и я надеюсь, что этот вопрос решится. Это болезненный вопрос, требующий комплексного решения", – заявил Ковзадзе.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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На сегодняшний день в Грузии насчитывается около 800 тысяч пенсионеров. Пенсия по возрасту полагается женщинам от 60 лет и мужчинам – от 65 лет. Пенсионеры до 70 лет получают пенсию в размере 240 лари (74,5 доллара), а старше 70 – 275 лари (85,4 доллара). На пенсионное обеспечение в бюджете Грузии выделено 2,6 миллиарда лари (807 миллионов долларов).

Liberty Bank - один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами более 2 миллиардов лари (более 620 миллионов долларов) и капиталом 200 миллионов лари (62 миллиона долларов). У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. В Liberty Bank работает более 4 600 сотрудников, обслуживающих более 1,7 миллиона клиентов.

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Темы:
Социальная сфера в Грузии (362)
Теги:
Пенсионная реформа, Пенсия, Парламент Грузии, Грузия

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