Кто перенес коронавирус и не знал об этом – в Грузии начинается масштабное исследование

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Масштабное исследование для выявления лиц, перенесших коронавирус и не знавших об этом, начинается в Грузии, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзек.
Исследование начнется в конце июня и продлится два месяца. Участники исследования, в том числе дети до 17 лет, будут подобраны методом случайного подбора.
Эпидемиологи с помощью специального опросника соберут информацию, также сделают гражданам тест на три вирусные инфекции – коронавирус, вирусные гепатит В и гепатит С. Лабораторные исследования покажут перенесли ли эти инфекции граждане или же переносят их в данное время, но не подозревают об этом.
В начале июня директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что 11% жителей Тбилиси перенесли лабораторно подтвержденный коронавирус, это около 110 тысяч человек, а еще 23% (220 тысяч) не знали о наличии коронавируса, но у них нашли в крови антитела.
В Грузии за минувшие сутки выявили 260 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 359 тысяч случаев инфицирования, более 345 тысяч выздоровели, скончались 5 175.
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