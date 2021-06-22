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Кто перенес коронавирус и не знал об этом – в Грузии начинается масштабное исследование

© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (440)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210622/252084012/Kto-perenes-koronavirus-i-ne-znal-ob-etom---v-Gruzii-nachinaetsya-masshtabnoe-issledovanie.html

Исследование тех, кто перенес коронавирус без симптомов, начнется с конца июня. Объектами исследования станут практически все возрастные категории граждан, в том числе дети от 5 до 17 лет

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik.  Масштабное исследование для выявления лиц, перенесших коронавирус и не знавших об этом, начинается в Грузии, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзек.

Исследование начнется в конце июня и продлится два месяца. Участники исследования, в том числе дети до 17 лет, будут подобраны методом случайного подбора.

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© AP Photo / Rajanish Kakade
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Эпидемиологи с помощью специального опросника соберут информацию, также сделают гражданам тест на три вирусные инфекции – коронавирус, вирусные гепатит В и гепатит С. Лабораторные исследования покажут перенесли ли эти инфекции граждане или же переносят их в данное время, но не подозревают об этом.

В начале июня директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что 11% жителей Тбилиси перенесли лабораторно подтвержденный коронавирус, это около 110 тысяч человек, а еще 23% (220 тысяч) не знали о наличии коронавируса, но у них нашли в крови антитела. 

В Грузии за минувшие сутки выявили 260 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 359 тысяч случаев инфицирования, более 345 тысяч выздоровели, скончались 5 175. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (440)
Теги:
Исследование, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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