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Эпидемия коронавируса - туристы в масках идут мимо кафе и ресторанов

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 914

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (441)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210622/252090326/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-914.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 24 человека, из ковид-клиник страны выписаны 635 пациентов, а с начала пандемии вылечились 346 217

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 914. Скончались 24 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 360 055 случаев заражения.

Тбилисская лаборатория имени Лугара
© Sputnik / STRINGER
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 635 человек, с начала пандемии вылечились 346 217 пациентов. Скончались 5 199.

За сутки сделано 27 956 тестов, в том числе 18 953 на антиген и 9 003 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 3,27%, за последние 14 дней – 2,43%, за последние семь дней – 2,55%.

Прививки сделали 238 220 человек, в том числе за последние сутки – 3 847.

В карантине в данное время находятся 32 человека, в стационарах – 2 698, в ковид-гостиницах – 605.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (441)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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