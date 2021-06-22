Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 914

За последние 24 часа от коронавируса скончались 24 человека, из ковид-клиник страны выписаны 635 пациентов, а с начала пандемии вылечились 346 217

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 914. Скончались 24 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 360 055 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 635 человек, с начала пандемии вылечились 346 217 пациентов. Скончались 5 199.

За сутки сделано 27 956 тестов, в том числе 18 953 на антиген и 9 003 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 3,27%, за последние 14 дней – 2,43%, за последние семь дней – 2,55%.

Прививки сделали 238 220 человек, в том числе за последние сутки – 3 847.

В карантине в данное время находятся 32 человека, в стационарах – 2 698, в ковид-гостиницах – 605.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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