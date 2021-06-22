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Кальян на столике в одном из уличных кафе в Тбилиси

Не расслабляться! Кафе и рестораны в Грузии будут работать с июля до 12 ночи

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (444)
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Sputnik Грузия
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Грузинские власти решили отменить большую часть ковид-ограничений, однако оставили несколько исключений

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Рестораны и кафе в Грузии с 1 июля смогут принимать посетителей только до 24:00, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.

С 1 июля в стране по решению властей отменяется ограничение на передвижение ночью, так называемый "комендантский час". С сегодняшнего дня, с 22 июня ношение масок на открытом пространстве больше не является обязательным. Снятие ограничения не распространяется на транспорт и закрытые помещения.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Ограничения по ресторанам сохраняются. Рестораны будут открыты только до 24:00. По истечении этого времени рестораны работать не будут, как и другие развлекательные заведения, очевидно, что и ночные клубы. Кроме того, аналогичные ограничения распространяются и на рестораны в отелях", – сказал Гибрадзе на брифинге после заседания совета.

Работа ресторанов в Грузии была полностью запрещена во время второй волны коронавируса 28 ноября прошлого года, после этого ограничения поэтапно снимаются. С 15 февраля разрешили работу ресторанам под открытым небом. С 8 марта было разрешено принимать посетителей и в закрытых помещениях, но только по будням. С 19 марта разрешено живое исполнение музыки.

С 22 мая кафе и ресторанам в Грузии разрешили принимать гостей и по выходным дням – в субботу и воскресенье, но только на открытом пространстве. Этот запрет был снят с 1 июня.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (444)

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