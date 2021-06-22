Грузия с июля поэтапно получит более трех миллионов доз вакцин против коронавируса

Ближайшую поставку вакцин – миллион доз – Грузия ждет уже через две недели, и как только препараты поступят, в стране начнется массовая вакцинация населения

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Более трех миллионов доз вакцин против коронавируса начнут поэтапно поступать в Грузию с июля, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге после заседания межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией.

Первая партия (миллион доз), по его словам, должна поступить уже через две недели.

По последним данным, в Грузии прививки от коронвируса сделали 238 220 человек: по одной инъекции сделали 156 464 человека, а две дозы – 84 756.

Как заявил Гамкрелидзе, если в марте дневной показатель прививок составлял 450, то в апреле он вырос до 1,2 тысячи, мае – до 3,5 тысячи, в начале июня – до 6 шести тысяч, а сегодня он составляет 4,8 тысячи человек в сутки.

Главный эпидемиолог страны сообщил, что с июля страна постепенно перейдет на массовую вакцинацию, и ежедневный показатель прививок должен подняться до 20 тысяч, чтобы достичь намеченной цели и вакцинировать 70% населения.

Конкретно, когда какие вакцины поступят в Грузию пока не известно. Однако, в Минздраве страны заявляют, что вакцины Novovax и Jonson&Jonson поступят в Грузию осенью, а не летом.

Для граждан Грузии до сих пор были доступны вакцины Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac. Власти обещают завезти и вакцины таких производителей как Moderna, Jonson&Jonson и Novovax.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет.

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