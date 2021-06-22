Центр по контролю заболеваний Грузии приносит извинения из-за помех в процессе вакцинации

Главный эпидемиолог страны обещает, что все проблемы с вакцинами вскоре будут решены и процесс иммунизации возобновится в нормальном режиме

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии приносит извинения в связи с проблемами, возникшими с вакцинацией препаратом AstraZeneca.

Как утверждают в центре, возможность привиться этим препаратом появится в ближайшее время. Центр благодарит граждан за активность в процессе вакцинации.

Как говорится в заявлении, в доставке 43 тысяч доз вакцины AstraZeneca через платформу COVAX возникли определенные помехи. Из-за этого не удается вакцинировать тех людей, которые зарегистрировались как на первую, так и на вторую дозу AstraZeneca.

Глава центра Амиран Гамкрелидзе на брифинге во вторник заявил, что, возможно, гражданам, которые были зарегистрированы на первую дозу вакцины AstraZeneca, предложат препараты Sinopharm и Sinovac.

"Хочу подчеркнуть, что все, кто был записан на вторую прививку AstraZeneca в период от 10 до 12 недель, все эти люди будут вакцинированы - у нас в сети есть около 1,6 тысячи доз. А тех, кто забронировал время от четырех до десяти недель, просим немного подождать и еще раз приносим извинения за созданные неудобства", - заявил Гамкрелидзе.

Первую партию AstraZeneca – 43 тысяч доз, Грузия получила в марте, а вторую партию – 43 тысяч доз в середине апреля. Третья доза AstraZeneca должна была зайти в середине мая, однако срок был перенесен сначала на начало июня, а затем на 22 июня.

"К сожалению, вышло так, что есть серьезная помеха в доставке, которая связана со многими факторами. Не буду углубляться, но факт - доставка не была осуществлена. Поэтому у нас возник дефицит около 4-5 тысяч доз вакцин AstraZeneca", - заявил Гамкрелидзе.

Дефицит на вакцину AstraZeneca, в основном, создан в тбилисской республиканской больнице, центральной инфекционной больнице, клинике имени Хечинашвили.

Первый заместитель министра здравоохранения Грузии Тамара Габуния заявила, что Минздрав начал изучать проблемы с распределением вакцины AstraZeneca.

В ведомстве отмечают, что проблем у граждан с вакцинацией не будет и с каждым человеком свяжутся операторы ведомства и сообщат им о дате вакцинации.

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