Как будет работать общественный транспорт в Тбилиси после отмены "комендантского часа"?

Запрет на ночное передвижение в Грузии отменяется с 1 июля, поэтому транспорт вернется к старому режиму работы

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Общественный транспорт в Тбилиси с 1 июля будет работать в обычном режиме, говорится в заявлении на сайте столичной мэрии.

Таким образом, метро в Тбилиси будет работать с 06:00 часов утра до полуночи. А автобусы будут обслуживать пассажиров с 06:00 до 23:00 часов.

По решению межведомственного координационного совета, в Грузии с 1 июля отменяют запрет на передвижение в ночное время (т. н. "комендантский час"). Кроме того, с 22 июня в Грузии отменяется ношение масок в открытом пространстве.

"По-прежнему в силе остается необходимость ношения масок (в транспорте - ред.). Указанный вопрос и в будущем будет строго контролироваться со стороны соответствующих служб Тбилисской транспортной компании", - отмечено в заявлении мэрии.

Ношение масок в Грузии всюду, кроме собственной квартиры и машины, было обязательным с 4 ноября прошлого года.

"Комендантский час" в Грузии ввели в марте 2020 года, летом он был отменен, однако после ухудшения эпидположения он был вновь введен в ноябре. Более полугода это ограничение действовало с 21:00 до 05:00, в мае его начало было перенесено на 23:00, а с первого июня его действие перенесли до 04:00.

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