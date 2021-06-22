Приют для собак Тамаза Элизбарашвили закрывается в Тбилиси

Элизбарашвили, по его словам, был готов даже подарить приют любому желающему - лишь бы новый владелец позаботился о его питомцах, однако желающих не нашлось

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Известный в Грузии бизнесмен Тамаз Элизбарашвили объявил о закрытии приюта для собак, которым он владел в течение 18 лет.

По словам Элизбарашвили, с просьбой помочь приюту он неоднократно обращался ко многим людям, в том числе к бизнес-кругам, правительству, однако все оказалось безрезультатно.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Приют для животных Тамаза Элизбарашвили

Мужчина подчеркнул, что был готов подарить эту частную территорию приюта для собак любому желающему - с тем условием, что новый владелец позаботится о его территории и питомцах в течение возьми лет, однако желающих также не нашлось.

"Очень жаль, что приют Тамаза Элизбарашвили просуществовал только 18 лет, пока у меня была для этого финансовая возможность. Но еще более жаль, что в этой стране ни правительство, ни бизнесмены, ни общество не посчитали нужным существование приюта. Я хочу поблагодарить всех людей, которые в течение этих 18 лет давали обитателям приюта хоть кусок хлеб или один тетри", - написал Элизбарашвили.

В конце письма Элизбарашвили пишет, что с этого дня приют больше не будет принимать животных. Что касается судьбы больных собак, живущих там, то они, по словам бизнесмена, будут переданы в Агентство мониторинга животных. Здоровым собакам проведут стерилизацию, а после - отпустят. В приюте останутся лишь здоровые собаки больших размеров, так как их выпускать на улицу нельзя.

Приют для животных в Тбилиси был основан бизнесменом Тамазом Элизбарашвили в сентябре 2004 года. В течение всех этих лет этот приют для собак пережил немало невзгод. Одним из самых трагичных испытаний стало разрушительное наводнение 2015 года в Тбилиси, во время которого погибли не только обитатели приюта, но и почти половина животных городского зоопарка.

FB / TamazElizbarashviliDogShelter Приют для собак Тамаза Элизбарашвили, разрушенный наводнением в ночь на 14 июня 2015 года

Стихийное бедствие чуть было не поставило крест на деле Элизбарашвили. Приют был полностью уничтожен, его территория не подлежала восстановлению, но бизнесмен не сдался. Он начал строительство нового приюта с нуля в другом месте.

В последние годы приют систематически испытывал большие финансовые проблемы и во многом выживал за счет пожертвований.

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