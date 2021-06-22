Подростков, оставшихся вне школы, стало меньше в Грузии

По первичным данным Минобразования Грузии, в стране было выявлено 10 404 подростка школьного возраста, которые не посещали школу, за два месяца их число удалось сократить до 6,8 тысячи

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Число подростков, по разным причинам оставшихся вне школы и образования, сократилось на 34% - до 6,8 тысячи, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Грузии.

Минобразования продолжает работу вместе с разными ведомствами над выявлением подростков, оставшихся вне школы, и их включением в образовательную систему.

Более тысячи детей уже прошли регистрацию и с сентября присоединятся к учебному процессу.

Как отмечают в ведомстве, значительное снижение данных обусловлено тем, что выявлены и те дети, которые родились и живут за рубежом, однако являются гражданами Грузии.

В ведомстве не исключают, что после анализа результатов регистрации первоклассников данные еще больше сократятся и приблизятся к реальному показателю. Ситуацию меняют и соцработники, которые интенсивно работают над тем, чтобы включить подростков в формальное образование.

"Целью министерства образования и науки, в первую очередь, является соответствующая поддержка и выявление тех детей, права на образование которых нарушаются, также создание такой системы, которая позволит госинститутам более гибко делиться информацией и своевременно выявлять детей, оставшихся в шесть лет вне системы образования", - говорится в сообщении Минобразования.

В марте этого года были опубликованы первичные результаты работы ведомства в этом направлении и выявлены 10 404 подростка в возрасте 6 - 16 лет (1,7% населения Грузии соответствующего возраста), которые не имели образовательную историю и не числились в базе данных информационной системы образования. На следующем этапе этот показатель сократился до 9 200 подростков.

В Минобразования отмечают, что до этого в стране не существовало полных данных о детях, оставшихся без образования, как не существовал и план или механизм их возвращения в образовательную среду.

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