"Комендантский час" в Грузии отменили - надолго ли?

Отмена ограничений, введенных в связи с пандемией, определенный тест для всех - будет ли послабление во благо или во вред, как отразится на эпидемиологической ситуации в целом

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Решение по отмене определенных ограничений может быть принято и в обратную сторону - все зависит от эпидемиологической ситуации в стране, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.

По его словам, любое решение координационного совета основывается на анализе эпидситуации, который проводится ежедневно.

"Посмотрим, какой будет ситуация в дальнейшем. Вопрос смягчения ограничений рассматривается на каждом совете в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Регуляции и так сведены к минимуму", - сказал Гибрадзе, комментируя решение по отмене "комендантского часа" и смягчении масочного режима.

Он также пояснил, в котором часу на практике перестанет действовать "комендантский час".

"С 1 июля будет снято ограничение на передвижение с 23:00 до 04:00. На практике это выглядит так - ограничения больше не будет с 23:00 30 июня. Ограничение будет утром 30 июня, то есть с 00:00 до 04:00, а вечером 30 июня с 23:00 ограничение на передвижение перестанет действовать", - заявил Гибрадзе.

Глава оперативного штаба напомнил, что кроме транспорта и закрытых помещений масочный режим следует соблюдать на автобусных остановках, рынках и ярмарках, где высока концентрация людей, а также в такси.

Что касается функционирования ночных клубов, то они, по словам Гибрадзе, по-прежнему остаются под запретом. Остальные объекты общепита будут работать до 24 часов.

Межведомственный координационный совет на заседании во вторник, 22 июня, принял решение с 1 июля отменить ограничение на передвижение в ночные часы, так называемый "комендантский час", а со вторника, 22 июня, можно не носить маски на улице.

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