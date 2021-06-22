Правительство Грузии сможет вводить ограничения из-за коронавируса до 1 января

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Парламент Грузии 78 голосами против 22 утвердил поправки в закон "Об общественном здоровье", предоставляющие правительству Грузии право вводить ограничения из-за пандемии коронавируса до 1 января.

Поправки вступили в силу 22 мая 2020 года, и на их основании правительство получило право вводить различные ограничения из-за пандемии коронавируса без объявления чрезвычайного положения.

Сами поправки являются временным нововведением. Изначально срок их действия был определен до 15 июля 2020 года, однако из-за эпидемиологической ситуации поправки продлевались дважды – до 1 января 2021 года и до 1 июля 2021 года.

"Причиной продления сроков действия поправок после 1 июля является желание сохранить существующий правовой механизм, который способствует управлению процессами", - заявил, представляя поправки депутатам, зампредседателя комитета по здравоохранению Ладо Кахадзе.

На основании поправок правительство Грузии утвердило постановление "Об изоляции и карантине", которое регулирует все вопросы, связанные с пандемией коронавируса, – от въезда в Грузию туристов до проведения свадеб и ношения масок.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. На сегодняшний день всего в стране было зафиксировано более 360 тысяч случаев заражения. Процент заболеваемости за 14 дней составил 2,43%.

По словам эпидемиологов, пандемия коронавируса в Грузии завершится, когда от этой инфекции будет привито 70% населения. На сегодняшний день вакцинацию от коронавируса прошли 238,2 тысячи человек.

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