Вызовет ли отмена масок на улице волну коронавируса: мнение эпидемиолога

Правительство Грузии во вторник приняло решение снять запрет на хождение без масок в открытых пространствах

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Вырастет ли число инфицированных коронавирусом после отмены обязательного ношения масок на улицах Грузии, станет известно в течение двух недель, заявил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе журналистам.

Координационный совет при правительстве Грузии во вторник принял решение снять запрет на хождение без масок в открытых пространствах.

"Я думаю, что если мы будем соблюдать оставшиеся регуляции – добросовестно носить маски в закрытых пространствах и избегать большого скопления людей, то разрешение ходить без масок в открытом пространстве не вызовет роста случаев заражения. Это мое мнение, и оправдается ли оно, покажут ближайшие две недели", - сказал Церцвадзе.

При этом он отметил, что он за снятие ограничения на маски в открытом пространстве.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. На сегодняшний день всего в стране было зафиксировано более 360 тысяч случаев заражения. Процент заболеваемости за 14 дней составил 2,43%.

По словам эпидемиологов пандемия коронавируса в Грузии завершится, когда от этой инфекции будет привито 70% населения. На сегодняшний день вакцинацию от коронавируса прошли 238,2 тысячи человек.

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