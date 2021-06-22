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Танцпол в ночном клубе

Ночным клубам в Грузии помогут не закрыться окончательно

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (449)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210622/252097890/Nochnym-klubam-v-Gruzii-pomogut-ne-zakrytsya-okonchatelno.html

Большинство владельцев клубов заявляет, что готовы закрыть свои заведения, так как находятся на грани банкротства

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Министерство экономики Грузии готово обсудить с владельцами ночных клубом вопрос помощи им, заявила глава ведомства Натия Турнава.

Ночные клубы в Грузии закрылись в марте прошлого года. Большинство владельцев заявляет, что готовы закрыть свои заведения, так как находятся на грани банкротства.

Дом Юстиции, где также расположены министерство энергетики и Национальный банк
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Министерство экономики вместе с министерством культуры, властями города готово встретиться с владельцами ночных клубов и обсудить, что можно сделать для помощи им. Если от клубов будет исходить инициатива, мы с удовольствием их выслушаем и найдем для них выход", - сказала Турнава.

При этом, она отметила, что понимает, насколько большой ущерб понесли клубы из-за пандемии, однако они будут самыми последними, с кого снимут ограничения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (449)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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