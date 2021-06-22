Ночным клубам в Грузии помогут не закрыться окончательно

Большинство владельцев клубов заявляет, что готовы закрыть свои заведения, так как находятся на грани банкротства

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Министерство экономики Грузии готово обсудить с владельцами ночных клубом вопрос помощи им, заявила глава ведомства Натия Турнава.

Ночные клубы в Грузии закрылись в марте прошлого года. Большинство владельцев заявляет, что готовы закрыть свои заведения, так как находятся на грани банкротства.

"Министерство экономики вместе с министерством культуры, властями города готово встретиться с владельцами ночных клубов и обсудить, что можно сделать для помощи им. Если от клубов будет исходить инициатива, мы с удовольствием их выслушаем и найдем для них выход", - сказала Турнава.

При этом, она отметила, что понимает, насколько большой ущерб понесли клубы из-за пандемии, однако они будут самыми последними, с кого снимут ограничения.

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