Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 773

За последние 24 часа от коронавируса скончались 12 человек, из ковид-клиник страны выписаны 575 пациентов, а с начала пандемии вылечились 346 792

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 773. Скончались 12 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 360 828 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 575 человек, с начала пандемии вылечились 346 792 пациента. Скончались 5 211.

За сутки сделано 37 923 теста, в том числе 20 636 на антиген и 17 287 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,04%, за последние 14 дней – 2,42%, за последние семь дней – 2,49%.

Прививки сделали 242 451 человек, в том числе за последние сутки – 3 957.

В карантине в данное время находятся 33 человека, в стационарах – 2 633, в ковид-гостиницах – 583.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.