В лесах Грузии появились специальные знаки, предупреждающие об опасности пожара

Неосторожное обращение с огнем, ставшее причиной лесного пожара, может обернуться лишением свободы сроком до восьми лет, предупреждает Национальное лесное агентство Грузии

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Специальные знаки с наступлением жаркого летнего периода установлены на территориях, где велика вероятность возникновения пожаров, сообщает Национальное лесное агентство Грузии.

В Грузии держится высокая температура воздуха и синоптики предупреждают об опасном периоде лесных пожаров.

Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства призывает граждан соблюдать меры безопасности в лесах.

На тех участках, которые особенно пожароопасны, а также на особо посещаемых туристами в летний сезон территориях, Национальное лесное агентство в масштабах всей страны установило информационно-предупреждающие знаки.

Согласно законодательству Грузии, в случае возникновения пожара по неосторожности, правонарушителю грозит лишение свободы от четырех до восьми лет.

В агентстве отмечают, что именно неосторожность чаще всего является причиной лесных пожаров.

На государственных лесных территориях разжигать огонь запрещено под кронами деревьев, в хвойных лесах, на старых пожарищах, в поврежденных частях леса и так далее.

На остальных территориях разжигать огонь можно только в том случае, если место для костра будет подготовлено заранее. Место для костра должно быть выбрано или очищено таким образом, чтобы в радиусе 1,5 метра не было легковоспламеняющегося материала (сено, сухая трава, листья, хворост).

Упреждающие меры принимает и Служба по управлению чрезвычайными ситуациями. В регионе Кахети из-за повышенного риска лесных и полевых пожаров мобилизуются дополнительные силы. Бригады пожарных патрулируют села, предупреждая население об осторожности с огнем.

Спасатели призывают местных жителей быть более осторожными и ответственными во время сбора урожая, чтобы избежать риска пожаров.

Накануне в Кахети близ Шираки загорелись пшеничные и ячменные поля, огонь уничтожил урожай зерна на нескольких гектарах.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.