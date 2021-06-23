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ПЦР тестирование на коронавирус в Аджарии у батумской автостанции

COVID-статистика Грузии – последние данные

© Sputnik / Seyran Baroyan
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (451)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210623/252101579/COVIDstatistika-Gruzii--poslednie-dannye.html

Эпидемиологическая ситуация в Аджарии, которая уже открыла летний туристический сезон, в последние дни обнадеживает – число новых случаев коронавируса постепенно снижается

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 37 923 теста на коронавирус: 20 636 – на антиген и 17 287 ПЦР-тестов, выявлено 773 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 360 828 случаев инфицирования.

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© AP Photo / Rajanish Kakade
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За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 575 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 346 792 пациента.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 12 человек, а с начала пандемии – 5 211.

Из 773 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 469, Аджарии – 24, Имерети – 69, Квемо Картли – 50, Шида Картли – 29, Гурии – три, Самегрело - Земо Сванети – 50, Кахети – 59, Мцхета-Мтианети – пять, Самцхе-Джавахети – 11, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – четыре.

На данный момент в Грузии 8 799 активных случаев, из них 2 633 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 674 пациентов тяжелое, 174 человека подключены к аппарату искусственного дыхания. 583 человека находятся в ковид-гостиницах, 5 583 проходят курс лечения на дому.

В карантинных пространствах остаются 33 человека, в самоизоляции – 8 619.

Показатель положительности, по данным на 22 июня, составляет 2,04%, за две недели – 2,42%, за семь дней – 2,49%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (451)
Теги:
Статистика, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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