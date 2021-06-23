COVID-статистика Грузии – последние данные

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 37 923 теста на коронавирус: 20 636 – на антиген и 17 287 ПЦР-тестов, выявлено 773 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 360 828 случаев инфицирования.
За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 575 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 346 792 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 12 человек, а с начала пандемии – 5 211.
Из 773 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 469, Аджарии – 24, Имерети – 69, Квемо Картли – 50, Шида Картли – 29, Гурии – три, Самегрело - Земо Сванети – 50, Кахети – 59, Мцхета-Мтианети – пять, Самцхе-Джавахети – 11, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – четыре.
На данный момент в Грузии 8 799 активных случаев, из них 2 633 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 674 пациентов тяжелое, 174 человека подключены к аппарату искусственного дыхания. 583 человека находятся в ковид-гостиницах, 5 583 проходят курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остаются 33 человека, в самоизоляции – 8 619.
Показатель положительности, по данным на 22 июня, составляет 2,04%, за две недели – 2,42%, за семь дней – 2,49%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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