В Грузии активнее вакцинируется молодежь

Среди возрастных групп наиболее пассивными к вакцинации люди среднего возраста, те, кому 50-54 лет, а больше всего опасаются заразиться коронавирусом и делают прививки более молодые, люди в возрасте 18-49 лет

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. В Грузии чаще всего вакцинируются граждане в возрасте 18 - 49 лет, статистические данные публикует Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья страны.

Данные собраны за период с начала вакцинации (15 марта 2021 года) до 20 июня этого года.

59 353 человека в возрасте от 18 до 49 лет сделали одну дозу вакцины, а 36 652 – две.

Затем следуют граждане в возрасте 60-64 лет. Одной дозой вакцинированы привились 16 922 человека, двумя – 7363.

Ненамного отстает контингент граждан в возрасте 65-69 лет. Одну дозу сделали 16 574 человека, две – 8980.

Далее следует возрастная группа граждан 55-59 лет. Одну дозу сделали 16 119, две – 7353 человека.

Количество граждан Грузии в возрасте 70-74 лет, вакцинированных одной дозой, пока составляет 14 474 человека, двумя – 8011.

14 033 гражданина в возрасте 75 лет и старше сделали одну дозу вакцины, 7581- две.

Менее активна в процессе вакцинация возрастная группа 50-54 года. Одну дозу сделали 13 312 человек, две дозы – 6449.

К этому времени, по последним данным, в Грузии прививки сделали 238 220 человек, из них двумя дозами 84 756.

С июля Грузия планирует постепенно перейти на массовую вакцинацию. По подсчетам эпидемиологов, ежедневный показатель прививок должен подняться до 20 тысяч, чтобы достичь намеченной цели и вакцинировать 70% населения.

В Грузии вакцинация производится препаратами Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac. Власти обещают завезти и вакцины таких производителей, как Moderna, Jonson&Jonson и Novovax.

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