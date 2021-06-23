Вакцинация и регионы Грузии – лидирует Тбилиси

Вслед жителями Тбилиси активно делают прививки от коронавируса жители Аджарии, Имерети и Шида Картли. Наиболее пассивно в процессе вакцинации население Рача-Лечхуми - Квемо Сванети

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. В Грузии продолжается процесс вакцинации против коронавируса - согласно статистическим данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны, наиболее активны в этом процессе жители Тбилиси.

По последним данным центра, с начала вакцинации в Грузии, то есть с 15 марта этого до 20 июня включительно, в Тбилиси прививки сделали 87 852 жителя столицы.

Далее следует Аджария – 15 440 вакцинированных. Тройку замыкает Имерети – 12 619 человек.

С начала пандемии в Грузии наибольшее количество случаев инфицирования фиксировались именно здесь - в Тбилиси, Аджарии и Имерети.

Далее следуют Шида Картли (6027 вакцинированных), Квемо Картли (5991), Кахети (5495), Мцхета-Мтианети (5624), Самегрело-Земо Сванети (5985), Гурия (2340), Самцхе-Джавахети (1922), Рача-Лечхуми - Квемо Сванети (1493).

Что касается распределения вакцин, то больше всего прививок в Грузии сделано препаратом AstraZeneca. Одной дозой вакцинированы 58 195 человек, двумя - 20 679. Далее следует китайская вакцина Sinopharm: одну дозу сделали 44 899 человек, две – 42 371. За Sinopharm следует еще одна китайская вакцина Sinovac. Одной дозой этим препаратом вакцинированы 32 833 человека, двумя – 5463. Меньше всего прививок сделано вакциной Pfizer. Одну дозу сделали 14 860 граждан, а две – 13 876.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировался медперсонал, однако из-за низкой активности Минздрав решил расширить программу. На сегодняшний день программа вакцинации охватывает лиц старше 18 лет.

По последним данным, в Грузии вакцинированы 238 220 человек, из них двумя дозами 84 756.

С июля Грузия планирует постепенно перейти на массовую вакцинацию. По подсчетам эпидемиологов ежедневный показатель прививок должен подняться до 20 тысяч, чтобы достичь намеченной цели и вакцинировать 70% населения.

Сейчас в стране образовался определенный дефицит вакцин, но правительство делает все возможное, чтобы пополнить запасы. По информации Минздрава, новые партии вакцин начнут поступать уже с июля.

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