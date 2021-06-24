Грифование школьных учебников завершено – Минобразования Грузии

Девятиклассники в новом учебном году получат обновленные и усовершенствованные учебники по многим предметам, прошедшие строгую оценку экспертов

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Процесс грифования учебников для IX классов школ завершен, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Грузии.

Работа завершена по оценке тех учебников, которые не смогли получить гриф в предыдущие годы. Новые учебники будут напечатаны до начала учебного года и распределены во все государственные школы.

Общеобразовательные учреждения могут сделать выбор между учебниками, получившими гриф с 21 июня до 4 июля включительно.

В Минобразования отмечают, что учебники оценивались по нескольким параметрам: соответствие с национальным учебным планом, содержательная, структурная и языковая исправность, соответствие с правовыми и этическими нормами и принципами устойчивого развития.

Учебники оценивали независимые эксперты. В группу экспертов вошли как учителя, имеющие практический опыт, так и представители академических кругов, эксперты учебного плана и курсов обучения, психолог, филолог и специалист по правам человека.

В процесс оценки были включены специалисты, которые оценивали учебники по разным направлениям. К примеру, насколько соблюдается гендерный баланс в текстах и иллюстрациях, насколько учебники свободны от стереотипных отношений, религиозных, этнических дискриминационных элементов и так далее.

В процессе грифования было сделано 54 заявки на учебники по разным предметам, из них 53 учебника перешли на следующий этап. Уже из этих учебников только 34 получили гриф, а 19 – нет. Заявок не было по таким предметам, как абхазский язык и литература (V-IX классы), русский, армянский, азербайджанский, как родной язык и литература (I-IX классы), физическое воспитание и спорт (IX класс).

Грифированные учебники не были подобраны по таким предметам, как грузинский, как второй язык (IX класс), и второй иностранный язык – русский язык (IX класс). Как отмечают в Минобразования, по этим предметам в будущем году конкурс будет объявлен заново вместе с учебниками X класса.

Для обеспечения прозрачности процесса в марте макеты всех учебников были опубликованы для того, чтобы все заинтересованные лица могли ознакомиться с ними и представить свое замечание и рекомендации.

Грифование – первый этап создания учебников, во время которого его качество оценивают эксперты государственной комиссии. Именно они определяют, какие книги соответствуют требованиям Национального учебного плана страны, а какие – нет.

Процесс грифования полностью осуществляется в электронном формате на платформе базы информационной системы управления образованием (https://grifireba.emis.ge/), что дает возможность включения грузинских специалистов, проживающих за рубежом в процесс оценки учебников.

Для выбора и переподготовки авторов рецензии Минобразования активно работает с разными правительственными и неправительственными организациями, в том числе с аппаратом народного защитника, Ассоциацией молодых юристов Грузии.

Усовершенствование качества школьных учебников является одним из основных направлений комплексной реформы образования в Грузии.

В частности, для улучшения учебников ведомство намерено осуществить процесс грифования по новой концепции, в результате которой ученики должны получить значительно улучшенные как по содержанию, так и по техническим параметрам книги.

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