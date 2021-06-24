Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 656

За последние 24 часа от коронавируса скончались 17 человек, из ковид-клиник страны выписан 861 пациент, а с начала пандемии вылечились 347 653

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 656. Скончались 17 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 361 484 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 861 человек, с начала пандемии вылечились 347 653 пациента. Скончались 5 228.

За сутки сделано 30 469 тестов, в том числе 15 944 на антиген и 14 525 ПЦР-тестов.

Показатель положительности: за сутки – 2,15%, за последние 14 дней – 2,43%, за последние семь дней – 2,45%.

Прививки сделали 245 380 человек, в том числе за последние сутки – 2 792.

В карантине в данное время находятся 33 человека, в стационарах – 2 612, в ковид-гостиницах – 579.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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