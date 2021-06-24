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Пожилая женщина в защитной маске идет по улице Котэ Апхази во время эпидемии коронавируса

COVID-статистика Грузии – больше выздоровевших, меньше инфицированных

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (457)
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Sputnik Грузия
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По последним статистическим данным, госпитализировано 2 612 инфицированных, еще 5 386 человек проходят лечение на дому

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 30 469 тестов на коронавирус: 15 944 – на антиген и 14 525 – ПЦР-тестов, выявлено 656 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 361 484 случая инфицирования.

Медсестра делает прививку от коронавируса
© photo: Sputnik / Kirill Braga
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За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 861 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 347 653 пациента.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 17 человек, с начала пандемии – 5 228.

Из 656 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 368, Аджарии – 48, Имерети – 55, Квемо Картли – 52, Шида Картли – 22, Гурии – восемь, Самегрело - Земо Сванети – 37, Кахети – 49, Мцхета-Мтианети – семь, Самцхе-Джавахети – девять, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – один.

На данный момент в Грузии 8 577 активных случаев, из них 2 612 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 674 пациентов тяжелое, из них 166 подключены к аппарату искусственного дыхания. 579 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 5 386 инфицированных проходят курс лечения на дому.

В карантинных пространствах остаются 33 человека, а в самоизоляции – 8 187.

Показатель положительности по данным на 23 июня составляет 2,15%, за две недели – 2,43%, за семь дней – 2,45%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (457)
Теги:
Статистика, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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