14:12 24 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7695
  • 100 RUB4.3435
  • USD3.1549
Поиск
Ираклий Гарибашвили

Премьер Грузии открыл Дом юстиции в Гардабани

photo: Irakli Garibashvili / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Правительство Грузии (199)
32 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/10/251179404.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210624/252112785/Premer-Gruzii-otkryl-Dom-yustitsii-v-Gardabani.html

Новый Дом юстиции в Гардабани, который 26-й по счету в стране, будет предоставлять жителям этого региона более 450 сервисов

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Одним из главных приоритетов правительства Грузии в последующие годы будет развитие регионов, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

В четверг глава грузинского правительства присутствовал на открытие 26-го по счету Дома юстиции, который открылся в Гарбадани (регион Квемо Картли). Отныне местные жители смогут на месте получить 450 сервисов.

Последний звонок в грузинских школах
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Выдача школьных аттестатов начинается в Грузии с 21 июня

"Хочу поздравить население Гардабани, поскольку все это делается для нашего населения и особенно для проживающих в этом регионе людей. Более 450 сервисов будут доступны в этом здании. Это очень успешный проект. Я еще раз хочу отметить, что трудоустроенные здесь наши сотрудники отличаются высокой квалификацией, они служат нашим гражданам", – заявил Гарибашвили.

При этом глава правительства отметил, что у министра юстиции Рати Брегадзе есть очень интересные инициативы, новые идеи, над которыми он работает в рамках 10-летнего плана развития, и которые улучшат и сделают сервисы разнообразными.

"Главным приоритетом для нас должно быть не только развитие больших городов, но и развитие регионов, поскольку большая часть нашего населения проживает именно в регионах. Поэтому им нужны подобные современные здания, современные сервисы и одним из главных приоритетов нашего правительства в последующие годы будет именно развитие регионов", – отметил Гарибашвили.

Дом Юстиции в столице Грузии, где расположены также Национальный банк и Министерство энергетики
© Sputnik / STRINGER
Дом юстиции Грузии возобновил предоставление сервисов на дому

На мероприятии также выступил министр юстиции Грузии, который сообщил, что при поддержке премьера, сотрудникам Домов юстиции с 1 июля повысят зарплату.

"Господин премьер-министр, хочу поблагодарить лично вас за это решение", – сказал Брегадзе.

Глава Минюста Грузии также сообщил еще об одном новшестве.

"Очень скоро мы начнем новый проект под названием "Мобильный Дом юстиции". Специально оснащенными микроавтобусами жителям сел мы на месте предоставим все те сервисы, которых они могут получить в Домах юстиции", – сообщил Брегадзе.

На торжественном мероприятии присутствовали представители законодательной и исполнительной власти, дипкорпуса и приглашенные гости.

Новый Дом юстиции является четвертым по счету филиалом в регионе Квемо Картли. Здание расположено на площади в 1 000 кв. метров. В филиале также расположен зал для бракосочетаний. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Правительство Грузии (199)
Теги:
Гардабани, Дом юстиции, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Польская болельщица на Евро-2020 в Севилье, Испания
Самые красивые болельщицы Евро-2020 – фото
«Россия сегодня» — это мы
МИА "Россия сегодня" 80 лет
Грузинская экономика встает на ноги? Новая статистика
Экономика Грузии встает на ноги? Новая статистика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться