Премьер Грузии открыл Дом юстиции в Гардабани

Новый Дом юстиции в Гардабани, который 26-й по счету в стране, будет предоставлять жителям этого региона более 450 сервисов

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Одним из главных приоритетов правительства Грузии в последующие годы будет развитие регионов, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

В четверг глава грузинского правительства присутствовал на открытие 26-го по счету Дома юстиции, который открылся в Гарбадани (регион Квемо Картли). Отныне местные жители смогут на месте получить 450 сервисов.

"Хочу поздравить население Гардабани, поскольку все это делается для нашего населения и особенно для проживающих в этом регионе людей. Более 450 сервисов будут доступны в этом здании. Это очень успешный проект. Я еще раз хочу отметить, что трудоустроенные здесь наши сотрудники отличаются высокой квалификацией, они служат нашим гражданам", – заявил Гарибашвили.

При этом глава правительства отметил, что у министра юстиции Рати Брегадзе есть очень интересные инициативы, новые идеи, над которыми он работает в рамках 10-летнего плана развития, и которые улучшат и сделают сервисы разнообразными.

"Главным приоритетом для нас должно быть не только развитие больших городов, но и развитие регионов, поскольку большая часть нашего населения проживает именно в регионах. Поэтому им нужны подобные современные здания, современные сервисы и одним из главных приоритетов нашего правительства в последующие годы будет именно развитие регионов", – отметил Гарибашвили.

На мероприятии также выступил министр юстиции Грузии, который сообщил, что при поддержке премьера, сотрудникам Домов юстиции с 1 июля повысят зарплату.

"Господин премьер-министр, хочу поблагодарить лично вас за это решение", – сказал Брегадзе.

Глава Минюста Грузии также сообщил еще об одном новшестве.

"Очень скоро мы начнем новый проект под названием "Мобильный Дом юстиции". Специально оснащенными микроавтобусами жителям сел мы на месте предоставим все те сервисы, которых они могут получить в Домах юстиции", – сообщил Брегадзе.

На торжественном мероприятии присутствовали представители законодательной и исполнительной власти, дипкорпуса и приглашенные гости.

Новый Дом юстиции является четвертым по счету филиалом в регионе Квемо Картли. Здание расположено на площади в 1 000 кв. метров. В филиале также расположен зал для бракосочетаний.

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