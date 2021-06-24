В Грузии амнистируются все штрафы за ковид-нарушения

От административной и уголовной ответственности за нарушение ковид-ограничений освобождаются более 245 тысяч граждан и 344 юридических лица

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Все штрафы за нарушение правил изоляции, карантина и масочного режима с населения списываются – премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил амнистию.

"Сегодня в парламент внесено два законопроекта, которые касаются тех лиц, которые из-за нарушений регуляций в период пандемии были привлечены к административной или уголовной ответственности", – сказал Гарибашвили.

Как отметил глава грузинского правительства, в рамках указанной инициативы амнистия коснется и будут освобождены как от административной, так и от уголовной ответственности более 245 тысяч граждан и 344 юридических лица. Речь идет о неоплаченных штрафах за нарушение правил изоляции, карантина и ношения масок примерно в 76 миллионов лари.

"Данное решение мы приняли безусловно с учетом тяжелой социально-экономического положения, вызванного пандемией… Мы прекрасно понимаем, что во время управления вирусом, соблюдение регуляций было необходимо, но также важно смягчение экономического положения наших граждан. Данная инициатива обусловлена именно этим", – отметил Гарибашвили.

В связи с пандемией в Грузии были установлены штрафы за нарушение установленных ограничений, которые постепенно отменяются. Уже в стране не действует обязательное ношение масок на улицах, и с 1 июля отменяется "комендантский час". Но будут ли прощены штрафы за нарушение запрета на передвижение в ночное время, премьер, ничего не сказал.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического. За нарушение правил ношения масок размер штрафа составляет 20 лари (примерно 6 долларов), а за повторное появление в общественных местах без масок – сумма удваивается.

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