В Польшу только через десятидневный карантин

Новые правила, предусматривающие обязательный десятидневный карантин после въезда в страну, вступили в силу в Польше с 24 июня

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Граждане стран, которые не являются членами Шенгенской зоны, после прибытия в Польшу обязаны пройти десятидневный карантин за свой счет, сообщается на сайте посольства Грузии в Варшаве.

Правила пересечения границы Польши меняются с 24 июня. В дипломатическом ведомстве отмечают, что ПЦР-тест не освобождает от обязательного карантина. Прибывшие в Польшу при пересечении границы должны представить пограничникам детальную информацию о месте проживания (где будет проходить самоизоляцию) и оставить номер телефона.

Спустя неделю после пересечения границы должен быть проведен ПЦР-тест или тест на антиген. В случае отрицательного результата продолжительность карантина может быть сокращена. Результаты теста обязательно должны быть отправлены санитарной инспекции Польши.

Карантин не коснется тех визитеров, которые представят документ, подтверждающий проведение полного курса вакцинации против коронавируса препаратами, авторизированными в ЕС – это Pfizer-BioTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen (Johnson&Johnson). При этом после вакцинации должно пройти минимум 14 дней.

От карантина также освобождаются дети до 12 лет, если они путешествуют вместе с родителями, вакцинированными препаратами, авторизированными в ЕС.

Лица, находящийся в самоизоляции, обязаны скачать приложение "Kwarantanna domowa".

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