"Дефицита больше не будет" - главный эпидемиолог Грузии о вакцине против коронавируса

С июля в Грузию начнут поступать вакцины от коронавируса, что позволит начать в стране массовую вакцинацию населения

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. В июле страна получит довольно большое количество вакцин против коронавируса и дефицита больше не будет, пообещал главный эпидемиолог Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Как он заявил на брифинге в четверг, уже в начале июля Грузия поэтапно начнет получать вакцины нескольких наименований, в том числе 43 тысячи доз препарата AstraZenecа.

"Уже открылось первое большое пространство для прививок в торговом центре Hualing, там постепенно увеличивается интенсивность вакцинации. Такие пространства будут открыты во всех больших городах, чтобы в июле, августе, сентябре можно было вакцинировать как можно больше людей. И для этого - я подтверждаю, опираясь на точную информацию - будет создан достаточный запас вакцин", - заявил Гамкрелидзе.

Он также сообщил, что через несколько недель Грузия в качестве донации получит из США значительное количество вакцин.

"Мы думаем и уверены, что дефицит вакцин, тот горький опыт, который был в стране в течение последних 4-5 дней, больше не повторится", - сказал Гамкрелидзе.

Что же касается граждан, которые зарегистрировались на вторую дозу вакцины AstraZeneca и у них прошло 10-12 недель после первой дозы, Гамкрелидзе сообщил, что они уже могут зарезервировать визит на прививку. В течение ближайших двух недель около 1,8 тысячи граждан смогут сделать вторую дозу вакцины AstraZeneca.

По словам Гамкрелидзе, на данный момент у Грузии нет возможности прививать граждан первой дозой AstraZeneca. Они уже получили соответствующие смс-сообщения.

Несколько дней назад Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии принес извинения гражданам в связи с образовавшимся дефицитом вакцин.

В Грузии, по последним данным, прививки от коронавируса сделали 245 380 человек, из них две полные дозы - 88754.

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