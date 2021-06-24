17:50 24 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7695
  • 100 RUB4.3435
  • USD3.1549
Поиск
Китайская вакцина - Sinovac

"Дефицита больше не будет" - главный эпидемиолог Грузии о вакцине против коронавируса

© AFP / LILLIAN SUWANRUMPHA
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (459)
6610
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0a/251984724.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210624/252117148/Defitsita-bolshe-ne-budet---glavnyy-epidemiolog-Gruzii-o-vaktsine-protiv-koronavirusa.html

С июля в Грузию начнут поступать вакцины от коронавируса, что позволит начать в стране массовую вакцинацию населения

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik.  В июле страна получит довольно большое количество вакцин против коронавируса и дефицита больше не будет, пообещал главный эпидемиолог Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Как он заявил на брифинге в четверг, уже в начале июля Грузия поэтапно начнет получать вакцины нескольких наименований, в том числе 43 тысячи доз препарата AstraZenecа.

Пандемия коронавируса - врачи лечат зараженного ковидом
© AP Photo / Rajanish Kakade
Индийский штамм коронавируса начинает набирать обороты в Грузии - Гамкрелидзе

"Уже открылось первое большое пространство для прививок в торговом центре Hualing, там постепенно увеличивается интенсивность вакцинации. Такие пространства будут открыты во всех больших городах, чтобы в июле, августе, сентябре можно было вакцинировать как можно больше людей. И для этого - я подтверждаю, опираясь на точную информацию - будет создан достаточный запас вакцин", - заявил Гамкрелидзе.

Он также сообщил, что через несколько недель Грузия в качестве донации получит из США значительное количество вакцин.

"Мы думаем и уверены, что дефицит вакцин, тот горький опыт, который был в стране в течение последних 4-5 дней, больше не повторится", - сказал Гамкрелидзе.

Что же касается граждан, которые зарегистрировались на вторую дозу вакцины AstraZeneca и у них прошло 10-12 недель после первой дозы, Гамкрелидзе сообщил, что они уже могут зарезервировать визит на прививку. В течение ближайших двух недель около 1,8 тысячи граждан смогут сделать вторую дозу вакцины AstraZeneca.

По словам Гамкрелидзе, на данный момент у Грузии нет возможности прививать граждан первой дозой AstraZeneca. Они уже получили соответствующие смс-сообщения.

Несколько дней назад Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии принес извинения гражданам в связи с образовавшимся дефицитом вакцин.

В Грузии, по последним данным, прививки от коронавируса сделали 245 380 человек, из них две полные дозы - 88754. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (459)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Польская болельщица на Евро-2020 в Севилье, Испания
Самые красивые болельщицы Евро-2020 – фото
«Россия сегодня» — это мы
МИА "Россия сегодня" 80 лет - видео
Грузинская экономика встает на ноги? Новая статистика
Экономика Грузии встает на ноги? Новая статистика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться