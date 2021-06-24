"Дефицита больше не будет" - главный эпидемиолог Грузии о вакцине против коронавируса

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. В июле страна получит довольно большое количество вакцин против коронавируса и дефицита больше не будет, пообещал главный эпидемиолог Грузии Амиран Гамкрелидзе.
Как он заявил на брифинге в четверг, уже в начале июля Грузия поэтапно начнет получать вакцины нескольких наименований, в том числе 43 тысячи доз препарата AstraZenecа.
"Уже открылось первое большое пространство для прививок в торговом центре Hualing, там постепенно увеличивается интенсивность вакцинации. Такие пространства будут открыты во всех больших городах, чтобы в июле, августе, сентябре можно было вакцинировать как можно больше людей. И для этого - я подтверждаю, опираясь на точную информацию - будет создан достаточный запас вакцин", - заявил Гамкрелидзе.
Он также сообщил, что через несколько недель Грузия в качестве донации получит из США значительное количество вакцин.
"Мы думаем и уверены, что дефицит вакцин, тот горький опыт, который был в стране в течение последних 4-5 дней, больше не повторится", - сказал Гамкрелидзе.
Что же касается граждан, которые зарегистрировались на вторую дозу вакцины AstraZeneca и у них прошло 10-12 недель после первой дозы, Гамкрелидзе сообщил, что они уже могут зарезервировать визит на прививку. В течение ближайших двух недель около 1,8 тысячи граждан смогут сделать вторую дозу вакцины AstraZeneca.
По словам Гамкрелидзе, на данный момент у Грузии нет возможности прививать граждан первой дозой AstraZeneca. Они уже получили соответствующие смс-сообщения.
Несколько дней назад Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии принес извинения гражданам в связи с образовавшимся дефицитом вакцин.
В Грузии, по последним данным, прививки от коронавируса сделали 245 380 человек, из них две полные дозы - 88754.
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