19:53 24 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7695
  • 100 RUB4.3435
  • USD3.1549
Поиск
Девушка держит бокал белого вина

Грузинские виноделы покоряют Великобританию

© Sputnik / Denis Aslanov
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вино и виноделие Грузии (159)
1910
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/18/252117602.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210624/252117609/Gruzinskie-vinodely-pokoryayut-Velikobritaniyu.html

За пять месяцев текущего года, экспортировано 169 032 бутылки, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Дегустация грузинского вина, организованная британской компанией-контрактором Национального агентства вина - Swirl Wine Group, прошла в Лондоне, сообщает пресс-служба агентства.

В 2020 году в Великобританию было экспортировано до 500 тысяч бутылок вина, что на 154 % больше показателей за 2019 год. Тенденции роста сохранились и в 2021 году. По данным за пять месяцев текущего года, экспортировано 169 032 бутылки, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузинское вино
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузинское вино активно популяризируют в Германии

По данным агентства, местные импортеры представили более 50 различных марок грузинского вина, которые уже доступны на рынке Великобритании.

"После дегустации отзывы гостей были особенно положительными, подчеркнуто высокое качество и разнообразие грузинских вин", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, свою продукцию, а это около 100 наименований, представили еще более 50 грузинских винодельческих компаний, которые на данном этапе при поддержке Национального агентства вина пытаются закрепить грузинское вино на стратегическом рынке Великобритании.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Вино и виноделие Грузии (159)
Теги:
Великобритания, Национальное агентство вина, экспорт вина, Грузинское вино, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Польская болельщица на Евро-2020 в Севилье, Испания
Самые красивые болельщицы Евро-2020 – фото
«Россия сегодня» — это мы
МИА "Россия сегодня" 80 лет - видео
Грузинская экономика встает на ноги? Новая статистика
Экономика Грузии встает на ноги? Новая статистика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться