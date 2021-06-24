Грузинские виноделы покоряют Великобританию

За пять месяцев текущего года, экспортировано 169 032 бутылки, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Дегустация грузинского вина, организованная британской компанией-контрактором Национального агентства вина - Swirl Wine Group, прошла в Лондоне, сообщает пресс-служба агентства.

В 2020 году в Великобританию было экспортировано до 500 тысяч бутылок вина, что на 154 % больше показателей за 2019 год. Тенденции роста сохранились и в 2021 году. По данным за пять месяцев текущего года, экспортировано 169 032 бутылки, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным агентства, местные импортеры представили более 50 различных марок грузинского вина, которые уже доступны на рынке Великобритании.

"После дегустации отзывы гостей были особенно положительными, подчеркнуто высокое качество и разнообразие грузинских вин", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, свою продукцию, а это около 100 наименований, представили еще более 50 грузинских винодельческих компаний, которые на данном этапе при поддержке Национального агентства вина пытаются закрепить грузинское вино на стратегическом рынке Великобритании.

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