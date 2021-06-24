В Центр по контролю заболеваний Грузии вошел аудит

Внутреннему аудиту Минздрава предстоит выяснить, как образовался дефицит вакцин и почему был сорван процесс вакцинации

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Внутренний аудит Минздрава Грузии начал проверку в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, чтобы установить причину образования дефицита вакцин против коронавируса, информацию подтвердил глава центра Амиран Гамкрелидзе.

После того, как возникли логистические проблемы в распределении вакцины AstraZeneca, министерство здравоохранения решило изучить вопрос. Что именно стало причиной срыва процесса вакцинации, должна установить специальная группа аудиторов.

Гамкрелидзе не подтвердил информацию о том, что в Грузии были потеряны определенные дозы вакцины AstraZeneca. По его словам, нет никаких исчезнувших вакцин, а что касается проблем, связанных с распределением препарата, Минздрав уже начал изучать вопрос.

"Ничего не исчезло и ничего не найдено. Я подтверждаю только то, что министерство изучает эти случаи, которые произошли в республиканской больнице, и в целом почему образовался дефицит… Дело изучает внутренний аудит министерства, они были у нас и сегодня утром. Они потребовали документацию, если найдут недочеты, потом поговорим. Нет никакого недочета и исчезнувших вакцин", - заявил журналистам Гамкрелидзе.

В Грузии возник дефицит 4-5 тысяч доз вакцины AstraZeneca. 22 июня Грузия должна была получить очередную партию вакцины, однако из-за возникших логистических проблем поставки была отсрочена.

По словам Гамкрелидзе, на данный момент у Грузии нет возможности прививать граждан первой дозой AstraZeneca. Они уже получили соответствующие смс-сообщения с извинениями. А что касается граждан, которым предстоит вторая доза вакцины препаратом AstraZeneca, то в течение ближайших двух недель около 1,8 тысячи человек смогут привиться этой вакциной.

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