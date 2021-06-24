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Выдача пенсий в Грузии будет проходить по новым банковским условиям

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (363)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210624/252119192/Vydacha-pensiy-v-Gruzii-budet-prokhodit-po-novym-bankovskim-usloviyam.html

Новый тендер на обслуживание пенсий будет объявлен до конца 2021 года, и в нем будет прописано несколько обязательных условий

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Парламентская группа пришла к соглашению по пунктам нового контракта на выдачу пенсий населению Грузии, среди которых будут обновленные условия кредитования и ряд льгот, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Закруа.

На протяжении последних десяти лет эксклюзивным агентом правительства Грузии по распределению пенсий и социальных пособий является Liberty Bank. Договор с банком был оформлен в 2014 году. Его срок истек в 2019 году, однако соглашение с финансовым учреждением было продлено до 2022 года.

Депутаты парламента Грузии от правящей партии Грузинская мечта
© Sputnik / STRINGER
Поправки провалились: пенсионеры продолжат получать кредиты в одном банке

Как пояснил Закруа, новый тендер будет объявлен до конца 2021 года и в нем будет прописано несколько обязательных условий, которые банк должен будет соблюдать в отношении пенсионеров.

"Тендер будет назначен до конца года с обновленными условиями, гибким обслуживанием, сравнительно низким процентом и новыми продуктами. Новый контракт будет рассчитан на 4-5 лет", - сказал Закруа.

В частности, по его словам, по новому контракту, семьям пенсионера больше не придется выплачивать кредит после его смерти. При этом, сроки выдачи кредита пенсионерам увеличатся с 1 года до 2-3 лет.

Снизятся проценты и по потребительскому кредиту для пенсионеров, но только в том случае, если его гарантом выступит работающий член семьи, который может подтвердить свой доход.

Сейчас процент по кредиту составляет 30,6%. Его покрывает пенсионер из своей пенсии, при этом банку запрещено снимать сразу всю сумму пенсии.

Отделение Либерти банк
© Sputnik / Levan Avlabreli
Пенсии можно получить в любом банке Грузии

На сегодняшний день в Грузии насчитывается около 787,4 тысячи пенсионеров. Пенсия по возрасту полагается женщинам от 60 лет и мужчинам – от 65 лет. Пенсионеры до 70 лет получают пенсию в размере 240 лари (74,5 доллара), а старше 70 – 275 лари (85,4 доллара). При этом те, кто живет в высокогорных регионах, получают дополнительную надбавку к своей пенсии.

На пенсионное обеспечение в бюджете Грузии выделено 2,6 миллиарда лари (807 миллионов долларов).

Liberty Bank - третий по величине банк Грузии с совокупными активами более 2 миллиардов лари (более 620 миллионов долларов) и капиталом 200 миллионов лари (62 миллиона долларов). У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. В Liberty Bank работает более 4 600 сотрудников, обслуживающих более 1,7 миллиона клиентов.

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Темы:
Социальная сфера в Грузии (363)
Теги:
Пенсия, Тендер, Грузия

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