Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 699

За последние 24 часа от коронавируса скончались девять человек, из ковид-клиник страны выписаны 614 пациентов, а с начала пандемии вылечились 348 267

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 699. Скончались девять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 362 183 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 614 человек, с начала пандемии вылечились 348 267 пациентов. Скончались 5 237.

За сутки сделано 34 104 теста, в том числе 20 282 на антиген и 13 822 ПЦР-теста.

Показатель положительности: за сутки – 2,05%, за последние 14 дней – 2,45%, за последние семь дней – 2,4%.

Прививки сделали 248 545 человек, в том числе за последние сутки – 3 201.

В карантине в данное время находятся 35 человек, в стационарах – 2 592, в ковид-гостиницах – 585.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.