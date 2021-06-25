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Эпидемия коронавируса - люди в масках на митинге

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 699

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1934)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210625/252122013/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-699.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались девять человек, из ковид-клиник страны выписаны 614 пациентов, а с начала пандемии вылечились 348 267

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 699. Скончались девять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 362 183 случая заражения.

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© AP Photo / Channi Anand
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 614 человек, с начала пандемии вылечились 348 267 пациентов. Скончались 5 237.

За сутки сделано 34 104 теста, в том числе 20 282 на антиген и 13 822 ПЦР-теста.

Показатель положительности: за сутки – 2,05%, за последние 14 дней – 2,45%, за последние семь дней – 2,4%.

Прививки сделали 248 545 человек, в том числе за последние сутки – 3 201.

В карантине в данное время находятся 35 человек, в стационарах – 2 592, в ковид-гостиницах – 585.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1934)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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