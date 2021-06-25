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Пандемия коронавируса - лечение больных COVID

COVID-статистика Грузии – жертв инфекции стало меньше

© AP Photo / Rajanish Kakade
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (461)
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К этому времени из госпитализированных пациентов состояние 657 инфицированных тяжелое, из них 166 подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 34 104 теста на коронавирус: 20 282 – на антиген, 13 822 – ПЦР-теста, выявлено 699 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 362 183 случая инфицирования.

© REUTERS / Adnan Abidi
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За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровел 614 пациентов, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 348 267 граждан.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались девять человек, с начала пандемии – 5 237.

Из 699 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 418, Аджарии – 36, Имерети – 57, Квемо Картли – 51, Шида Картли – 36, Гурии – два, Самегрело - Земо Сванети – 32, Кахети – 41, Мцхета-Мтианети – 12, Самцхе-Джавахети – 11, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – три.

На данный момент в Грузии 8 653 активных случая, из них 2 592 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 657 пациентов тяжелое, из них 166 подключены к аппарату искусственного дыхания. 585 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 5 476 инфицированных проходят курс лечения на дому.

В карантинных пространствах остаются 35 человек, в самоизоляции – 7 923.

Показатель положительности по данным на 24 июня составляет 2,05%, за две недели – 2,45%, за семь дней – 2,40%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (461)
Теги:
Статистика, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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