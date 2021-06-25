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Грузинские сезонные рабочие застряли в аэропорту Кельна

© AP Photo / Matthias Schrader
Общество
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Темы:
Происшествия в Грузии (2595)
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Sputnik Грузия
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Первая группа грузинских сезонных рабочих раньше срока возвращается из Германии, но и при вылете эти люди столкнулись с проблемами

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Застрявшие в аэропорту Кельна 11 граждан Грузии смогут вернутся на родину 26 июня, сообщает Первый канал.

По информации телеканала, накануне представители консульства Грузии перевели их в гостиницу, где они провели ночь, и решили проблему с билетами. Граждане Грузии прилетят в Тбилиси на рассвете в субботу.

"Вице-консул Тамта Кинцурашвили перевела нас в гостиницу, а посол Леван Изория решил проблему с билетами без всяких расходов. Наш рейс в 13:15 и мы будем в Грузии 26 июня", – рассказал один из членов группы Джаба Чачанидзе.

Флаг Германии
© AFP / DAVID GANNON
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Граждане Грузии застряли в аэропорту Кельня на сутки из-за того, что не успели взять ответ на ПЦР-тест, из-за чего их не пустили на борт самолета.

Эта группа находилась в Германии по программе сезонного трудоустройства. Однако из-за нарушения условий договора со стороны работодателя и неуплаты соответствующей зарплаты, они решили вернутся на родину раньше срока.

Первый поток граждан Грузии отправился в Германию на сезонные работы в середине апреля. Однако месяц спустя Объединение профсоюзов Грузии сообщило о нарушении их прав и тяжелых условиях, в которых им приходится там работать.

Соглашение о легальном трудоустройстве грузинских граждан в Германии подписано между двумя странами 17 января 2020 года. Речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны. Работать по контракту граждане Грузии должны пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день, с зарплатой от 9,5 евро в час, из которой будут вычитаться налоги и плата за питание и проживание.

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© REUTERS / RALPH ORLOWSKI
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Жилье трудоустроенных граждан по контракту должно быть недалеко от рабочего места, а плата должна быть в пределах 6-15 евро в сутки. Страховку полностью обеспечивают немецкие работодатели – будь то травма, коронавирус или другой случай.

В середине мая часть граждан, уехавших на заработки в Германию, связалась с грузинскими СМИ. Они сообщили о невыносимых условиях труда и попросили о помощи. Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии спустя неделю пообещало, что условия труда граждан Грузии, отправившихся на легальную работу в Германию, будут незамедлительно исправлены в соответствии с существующими стандартами.

Однако в начале июня в СМИ вновь появились аудио- и видеозаписи граждан Грузии, которые говорят, что условия их труда ни на йоту не улучшились – бытовые условия остаются тяжелыми, а зарплата ниже обещанной. 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2595)
Теги:
Безработица, Германия, Грузия

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