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Грузия выводит миротворцев из Афганистана

Очередная рота грузинских миротворцев вернулась из Афганистана

photo: press-service of Ministry Of Defence Of Georgia
Общество
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Темы:
Оборона Грузии (193)
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Sputnik Грузия
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Грузия завершает вывод своего контингента из Афганистана, где грузинские миротворцы принимали участие в миссии НАТО "Решительная поддержка"

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Очередной поток грузинских военных вернулся из Афганистана по плану завершения участия Грузии в миссии "Решительная поддержка", говорится в сообщении на сайте министерства обороны.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, в которой участвуют и грузинские военные, завершится в сентябре текущего года. Грузинские подразделения покидают Афганистан по согласованному графику. После полного возвращения подразделения участие Сил обороны Грузии в миссии "Решительная поддержка" под эгидой НАТО в Афганистане завершится.

С грузинской стороны в миссии участвуют 872 военных. Они дислоцированы на авиационной базе Баграм в Кабуле и Мазари-Шариф.

Вернувшееся подразделение выполняло международную миротворческую миссию под командованием США в штабе "Решительной поддержки" в Кабуле.

В ближайшие дни дислоцированный в Афганистане личный состав последнего подразделения последнего батальона и высшие военные представители вернутся в Грузию, завершив тем самым процесс вывода грузинского контингента.

На данный момент на родину уже вернулись часть военнослужащих 32-го легкого пехотного батальона 3-й пехотной бригады и часть военной роты.

Грузинские миротворцы принимают участие в миротворческой миссии НАТО в Афганистане с 2004 года. С 2015 эта миссия была объявлена небоевой и получила название "Решительная поддержка".

В период участия Грузии в миссии в Афганистане, службу там проходили более 20 тысяч военных Грузии. За это время в Афганистане погибли 32 военных, а несколько сотен получили ранения разной тяжести. 

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Темы:
Оборона Грузии (193)
Теги:
Афганистан, Миротворцы, Грузия

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