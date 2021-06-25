Новый национальный парк в Гурии обретает реальные контуры

Новый национальный парк в Гурии раскинется на 30 тысячах гектаров и примет завершенный вид к 2023 году

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Практические работы по созданию нового Национального парка в Гурии уже начаты, сообщает министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили на встрече в Озургети проинформировала местное население и другие заинтересованные стороны о продолжающейся работе по созданию нового Национального парка в Гурии.

Проект создания Национального парка осуществляют министерство окружающей среды и сельского хозяйства, Агентство охраняемых территорий и Всемирный фонд дикой природы (WWF) при финансовой поддержке посольства Швеции и при активном участии местных властей.

Общая стоимость проекта составляет более 520 тысяч евро, его завершение намечено на 2023 год.

Планируемая площадь национального парка составит 30 тысяч гектар. Новый проект направлен на решение проблем лесных ландшафтов в Гурии, в частности, на сокращения ущерба, нанесенного деятельностью человека, сохранение биоразнообразия и экосистем, содействие росту популяции млекопитающих, в том числе кавказского оленя, косули, бурого медведя, рыси и других представителей фауны.

"Год назад по инициативе министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства началась активная работа по созданию новых охраняемых территорий в Гурии. Мы думаем, что национальный парк в этом регионе станет новым центром притяжения, внесет свой вклад в региональное развитие и, самое главное, в защиту уникального биомногообразия Гурии", – сказала Нино Тандилашвили.

По словам заместителя государственного представителя в Гурии Кетеван Мойстрапишвили, парк в Гурии создаст новые возможности для региона как с точки зрения экотуризма, так и с точки зрения дополнительных экономических выгод.

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