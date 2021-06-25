Осторожно, жара! – Центр по контролю заболеваний Грузии дает рекомендации

Шляпка, зонтик, бутылочка с водой – это то, без чего медики не советует выходить на улицу в жару, но еще лучше переждать ее дома с кондиционером

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. В Грузии держится высокая температура, в некоторых местах она достигает сорока градусов, как от нее уберечься – Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья дает рекомендации.

Специалисты предупреждают, что организм человека может оказаться в опасности в случае долгого нахождения в условиях высокой температуры.

"Особенно высокая температура, которая продлится несколько дней, прямо влияет на здоровье человека – вызывает как определенные заболевания, так и обостряет уже существующие и может даже стать причиной смерти. Жара особенно опасна для детей, стариков и лиц с хроническими заболеваниями", – предупреждают специалисты центра.

Сильная жара может вызвать учащение пульса и затруднение дыхания. По данным ВОЗ, тепловые волны, зафиксированные в 2003 году в Европе, стали причиной смерти 70 тысяч человек. Специалисты предупреждают, что правильные действия в жару могут спасти жизнь человеку.

Высокая температура вызывает обезвоживание организма. Перегрев может ухудшить состояние лиц с сердечными и дыхательными заболеваниями. В группу особого риска входят лица в возрасте 75 лет и старше, дети, особенно младенцы, лица с хроническими и психическими заболеваниями, потребители алкогольных напитков и наркотических средств, лица, выполняющие тяжелую физическую работу, спортсмены.

Как справиться с жарой?

Специалисты советуют сохранять в доме прохладу. Проверять температуру нужно два раза в день с 08:00 до 10:00 и ночью после 22:00. Днем температура воздуха не должна превышать 32 градуса, а ночью – 24 градуса. Ночью нужно открыть окна и оставить их открытыми до утра, до тех пор, пока на улице будет прохладно.

Днем нужно постараться, чтобы жара не заходила в дом. Для этого стоит закрыть окна, жалюзи, особенно, если это солнечная сторона. По возможности выключить электроприборы и освещение, включить кондиционер. Можно развесить по квартире мокрые полотенца, чтобы вместе с охлаждением повысить влажность в помещении.

Что касается вентилятора, то его можно использовать в том случае, если температура воздуха не превышает 35 градусов, в ином случае он не поможет. Очень важно пить много жидкости.

Специалисты советуют не выходить на улицу в самый жаркий период дня, а для выполнения тяжелых работ следует выбрать период с 04:00 до 07:00 утра.

Медики предупреждают граждан не оставлять детей и домашних животных в транспортных средствах.

Для того, чтобы избежать проблем, связанных с жарой, специалисты советуют принимать прохладный душ или использовать пакеты льда, мокрые полотенца. На улице медики советуют носить свободную одежду из натуральных тканей, выходить только с головным убором или зонтиком.

В случае головокружения, слабости, сильной жажды или головной боли срочно нужно перейти в прохладное место, измерить температуру и выпить воду. В случае болезненных спазмов мышц нужно принять растворы, содержащие электролиты. Если симптомы продлятся дольше часа, срочно нужно обратиться к врачу.

В случае высокой температуры, сухости кожи, бреда, судорог, потери сознания нужно срочно вызывать скорую.

Медики также призывают граждан с осторожностью относиться к загару. В такие жаркие дни можно получить серьезные ожоги, также столкнуться с такими проблемами, как нарушение зрения. В результате долгого нахождения на солнце в целях получения загара могут появиться такие симптомы, как слабость, отек поврежденных участков, боль, повышение температуры тела и рвота. В случае таких симптомов нужно незамедлительно принять аспирин или ацетаминофен, чтобы снять воспаление, полученное из-за ожогов. К врачу нужно обращаться в том случае, если ожоги получит ребенок в возрасте до одного года, повысится температура тела или же появятся пузырьки и сильная боль. К особой риск-группе относятся люди, которые имеют светлые волосы, кожу и глаза, а также лица младше шести лет и старше 60 лет.

Специалисты напоминают, что получить ожоги можно и в облачную погоду. Важно тщетно высушить тело от капель воды, поскольку они имеют эффект линз и усиливают действие солнечных лучей.

Лето и заразные заболевания

В жару значительно учащаются случаев диареи. Специалисты призывают пить только кипяченную и затем охлажденную воду, если качество питьевой воды вызывает сомнения. Она пригодна в течение 24 часов. Безопасной считается вода из центрального водопровода, который фильтруется и дезинфицируется.

Во время купания в открытых водоемах нужно следить за тем, чтобы не наглотаться воды. Медики советуют проследить и за питанием. В частности, принимать только тщательно приготовленную еду, яйца варить вкрутую, а мясо любого вида не есть в недожаренном или недоваренном виде, воздержаться от тортов и пирожных с кремом.

Летом также увеличиваются случаи укусов животных. В случае получения какого-либо повреждения от животного медики советуют обратиться в медпункт. В природе, где много травы, лучше носить закрытую одежду, чтобы избежать контакта с клещами. Они переносят такие опасные инфекционные заболевания, как лейшманиоз, боррелиоз и гемморрагическая лихорадка Крым-Конго. Специалисты также напоминают, что на диких территориях страны, во время походов могут встретиться ядовитые змеи двух видов. Они не агрессивны и, если соблюдать стандартные меры осторожности, змеи не нападут. Однако, если гюрза или носатая годюка все-таки нападут и укусят, срочно нужно обратиться в любой районный центр, в которых есть соответствующие препараты.

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