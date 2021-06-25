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Строительство новых жилых зданий

Власти Грузии помогут многодетным семьям приобрести жилье

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (364)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210625/252125079/Vlasti-Gruzii-pomogut-mnogodetnym-semyam-priobresti-zhile.html

Многодетные семьи в Грузии смогут вопрользоваться субсидированием ипотечного кредита

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Правительство Грузии готово субсидировать покупку новых квартир многодетными семьями и семьям с новорожденными, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с годовым отчетом о работе правительства.

"Мы начинаем новую программу по способствованию покупки новой квартиры мнодетными смьями и семьями с новорожденными детьми. Они смогут воспользоваться субсидированием ипотечного кредита", - сказал Гарибашвили.

Другие детали программы глава правительства не огласил.

Для Гарибашвили это первый отчет в ранге премьера Грузии спустя почти шесть лет. После отставки с поста премьер-министра Грузии в 2015 году, в феврале 2021 года он вновь получил доверие парламента, сменив на этом посту Георгия Гахария.

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Темы:
Социальная сфера в Грузии (364)

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