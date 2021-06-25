В Грузии удваивается помощь для детей из нуждающихся семьям

Со следующего месяца социально незащищенные дети в Грузии будут получать по 100 лари в месяц вместо 50

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Размер помощи для детей из социально необеспеченных семей увеличится вдвое с июля, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с годовым отчетом о работе правительства.

"С 1 июля мы вдвое увеличиваем размер помощи для детей из социально нуждающихся семей и она будет составлять 100 лари (около 30 долларов) на каждого ребенка",- сказал Гарибашвили.

При этом он отметил, что в рамках этой программы расширяется и ареал помощи. Теперь помощь на детей могут получить семьи, набравшие не более 12 тысяч баллов по шкале оценке благосостояния, а не 10 тысяч баллов, согласно действующей схеме.

По данным за май 2021 года, на сегодняшний день в Грузии всего 153 394 социально нуждающихся семей, 148 094 из них находятся за чертой бедности.

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