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Пандемия коронавируса - вакцинация

Грузия до конца года получит четыре миллиона вакцин против коронавируса

© AFP / KAREN DUCEY
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (462)
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Sputnik Грузия
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Этого количества прививок достаточно для вакцинации 60% населения Грузии, отметил премьер

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Грузия до конца 2021 года получит четыре миллиона вакцин против кронавируса и этого количества достаточно для вакцинации 60% населения, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с годовым отчетом о работе правительства.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировался медперсонал, однако из-за низкой активности Минздрав решил расширить программу. На сегодняшний день программа вакцинации охватывает всех лиц старше 18 лет.

"Сегодня я могу точно сказать, что в ближайшие дни мы получим более миллиона вакцин. Мы достигли соглашения с Pfizer о получении миллиона доз. Также мы получим один миллион доз Sinopharm, один миллион доз Sinovac и 700 тысяч доз Novax. В целом, до конца года мы получим четыре миллиона доз, что будет вполне достаточно для вакцинации 60% населения", - сказал Гарибашвили.

С июля Грузия планирует постепенно перейти на массовую вакцинацию. По подсчетам эпидемиологов, ежедневный показатель прививок должен подняться до 20 тысяч, чтобы достичь намеченной цели и вакцинировать 70% населения.

Сейчас в стране образовался определенный дефицит вакцин, но правительство делает все возможное, чтобы пополнить запасы.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (462)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Грузия

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