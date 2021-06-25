Программу вакцинации лиц старше 16 лет планируют начать в Грузии

Программу вакцинации планируется расширить за счет подростков 16-18 лет, им прививки рекомендуется делать только препаратом Pfizer

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Программа вакцинации в Грузии будет расширена - прививки от коронавируса начнут делать и лицам старше 16 лет, об этом заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Эпидемиологи намерены предстать медицинскому совету рекомендацию включить в программу вакцинации препаратом Pfizer лиц старше 16 лет. Гамкрелидзе отметил, что, согласно инструкции к этому препарату, прививать им можно и лиц старше 16 лет.

"Несколько стран уже начали прививать детей с 12 до 15 лет. Это США, Канада, Израиль, Великобритания, Италия и другие страны. Мы очень надеемся, что у нас будет достаточное количество доз Pfizer, чтобы расширить программу", - заявил Гамкрелидзе.

Он заверил, что делать вакцинацию препаратами разных компаний не вредно для здоровья, отметив, что в мире уже активно практикуется так называемый смешанный метод вакцинации.

По словам Гамкрелидзе, на этом этапе все исследования указывают на то, что замена вакцин нецелесообразна, но это не вредит здоровью человека.

"Пока все производители вакцин говорят так: если ты сделал первую инъекцию моей вакциной, сделай и вторую ею же. Однако, сегодня активно происходит взаимозаменяемость вакцин. Ангела Меркель первую дозу сделала AstraZeneca, а вторую - Moderna… У нас был случай, когда человек по собственному желанию первую дозу сделал одним препаратом, а вторую другим. Есть такие случаи, и здоровью это не вредит", - пояснил Гамкрелидзе.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. На сегодняшний день программа вакцинации охватывает лиц старше 18 лет.

По последним данным, в Грузии прививки сделали 248 545 человек, из них двумя дозами 90 870.

С июля Грузия планирует постепенно перейти на массовую вакцинацию. По подсчетам эпидемиологов, ежедневный показатель прививок должен подняться до 20 тысяч, чтобы достичь намеченной цели и вакцинировать 70% населения.

Вакцинация в Грузии производится препаратами Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac. Осенью ожидаются поставки Novovax и Jonson&Jonson.

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