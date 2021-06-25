Средняя зарплата учителей в Грузии достигнет $700 - премьер

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Заплата учителей в Грузии будет постепенно расти и к 2030 году средняя зарплата педагогов составит 2,2 тысячи долларов (около 700 долларов), заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с годовым отчетом о работе правительства.

В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы. В зависимости от статуса, зарплата учителей колеблется от 400 до 1745 лари (примерно 130-550 долларов).

"Мы будем увеличивать заплату педагогам поэтапно, и к 2030 году в условиях средней нагрузки она составит 2,2 тысячи лари", - сказал Гарибашвили.

При этом он отметил, что к 2030 году бюджет среднего образования составит 2,2 миллиарда лари, высшего – 270 миллионов лари, профобразования – 554 миллиона лари.

С сентября 2019 года всем учителям со статусом старшего педагога, ведущего педагога и педагога-ментора повысили зарплату на 150 лари (около 55 долларов) и больше. Зарплату будут повышать и в последующие годы. Как утверждают в ведомстве, к 2022 году средняя зарплата педагогов в Грузии достигнет 1,5 тысячи лари (около 550 долларов).

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